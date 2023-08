Liverani | “Il Milan vera favorita per lo scudetto | Napoli dal 2 al 4 posto”

(Di lunedì 28 agosto 2023) Fabio, in un’intervista a TuttoMercatoWeb, ritiene illaper vincere lodi Serie A. CALCIO. Fabio, noto allenatore italiano, ha recentemente concesso un’intervista a TuttoMercatoWeb, dove ha discusso vari temi, tra cui la sua squadraper il titolo di Campione d’Italia e le squadre che, secondo lui, si contenderanno i posti per la prossima Champions League. Spalletti alla Nazionale: Una Scelta Giustaha iniziato parlando della recente nomina di Luciano Spalletti come CT della Nazionale italiana: “Dopo le dimissioni di Mancini, che non mi aspettavo, la scelta di Spalletti è stata la più semplice e anche la più giusta”. Ha poi aggiunto un ...

Fabio Liverani ha parlato ai microfoni di TMW.Sul suo futuro…“Sicuramente stare fermo non è mai bello. Ma le regole per noi ...SORPRESE. “Le sorprese più grandi sono le romane, partite male, e il Milan che sta rispettando i pronostici dopo una campagna acquisti molto importante e in stile europeo. Il Napoli invece riparte ...