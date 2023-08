LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | tanti scatti ma la fuga non parte

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.47 Niente da fare, gruppo compatto. Inssimi vogliono andare in. 13.45 Ci prova anche il transalpino Pierre Latour. 13.42 Percorsi i primi 10 chilometri di gara. 13.40 Si erano mossi Goossens, Jassens e Bernard, ma ora nuovamente gruppo compatto. 13.37 Tre uomini hanno guadagnato una decina di secondi. 13.34 Primi 3 chilometri a folli velocità, ma non va via nessuno. 13.32 Subitoe contro, occhio anche allache potrebbe arrivare. 13.28 PARTITA UFFICIALMENTE LA TERZA! 13.25 L’unico ritiro nelladi ieri è stato quello di Oscar Onley (DSM), caduto e costretto ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio, arrivo in salita ad Andorra! OA Sport

(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c’è il Coll ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria - Arinsa ...