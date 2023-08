LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | primo arrivo in salita | Evenepoel sfida la Jumbo-Visma

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA13.02 In programmala Súria – Arinsal di 158, 5 chilometri. Subito uninper unaricca di montagne. 13.00 Buongiorno e benvenuti alladella terzadella. Buongiorno e benvenuti alladella terzadella. In programmala Súria – Arinsal di 158, 5 chilometri.innel terzo Grande Giro stagionale: un ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.... PERCORSO E ALTIMETRIA2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV2023: STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 13:10 PER ...Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta,e on - demand di ogni tappa delladi Spagna con feed multi - audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio, arrivo in salita ad Andorra! OA Sport

(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c’è il Coll ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria - Arinsa ...