LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | fuga a undici corridori | Damiano Caruso in lotta per la maglia roja

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.14 Nel plotone si alternano davanti Dylan Van Baarle (Jumbo-Visma) e Pieter Serry (Soudal Quick-Step). 15.12 Foratura per José Manuel Diaz che faceva parte del gruppo di testa: lo spagnolo adesso riparte in scia dell’ammiraglia per provare a rientrare. 15.09 Anche Andrea Vendrame fa parte delladied è un ulteriore attestato sulla bontà della condizione del corridore veneto, terzo ieri sul traguardo di Barcellona appena davanti a Bagioli. 15.06 In un’ora e mezza sono stati coperti 65,4 chilometri alla velocità media di 43.319 km/h. 15.03 Questi iin testa alla corsa con un vantaggio di 4’30” nei confronti del gruppo: Amanuel Gehbreigzabhier (Lidl-Trek), Pierre Latour (TotalEnergies), ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio, arrivo in salita ad Andorra! OA Sport

(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c'è il Coll ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria - Arinsa ...