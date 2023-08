LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Evenepoel vince | ma cade e sanguina dopo l’arrivo!

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.53ntela caduta: #La23 Esta edición de Laestá totalmente gafada, Remcochoca con una chica, nada más finalizar la etapa y termina con una brecha en la cara. pic.twitter.com/XzdAMNZdx4 — José R. Seara Arís (@Arisfeed) August 28,17.51 Roglic non è parso così brillante, non si è giocato la volata, ma non ha perso nulla. Ayuso aveva messo alla frusta Vine, ma poi non ha avuto la forza di attaccare e staccare gli avversari: lo spagnolo ha concluso comunque al terzo posto, prendendosi 4? di abbuono. 17.49 Remcoè anche la nuova maglia roja della ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.... PERCORSO E ALTIMETRIA2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV2023: STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 13:25 PER ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Caruso resta davanti con altri due. Si stacca Piccolo OA Sport

Non è partita al meglio l’edizione 2023 de La Vuelta. L’ultimo GT della stagione è iniziato sotto la pioggia battente di Barcellona lo scorso sabato 26 con una cronometro a squadre che ha visto vincer ...(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c’è il Coll ...