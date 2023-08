LIVE Vuelta a España 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Caruso resta davanti con altri due Si stacca Piccolo

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.04 500 metri al GPM per il terzetto di testa, a cuino ormai appena 1’16” di vantaggio sul gruppo principale. 17.04 Ora Evenepoel decide che è arrivato il momento di mettere alla frusta la Soudal-Quick Step. 17.03 Kelderman riprende Bardet e non gli dà nessun cambio. Chiaramente l’olandese sta facendo da stopper nei confronti del francese. I suoi capitani sono Vingegaard e Roglic. 17.02 Altro attacco di uno scatenato Bardet. Rimane in piedi sui pedali per 15 secondi. Ma non ha guadagnato molto, la Jumbo-Visma non concede spazio. 17.01 Sila maglia roja Andrea. Come previsto, ha tenuto il simbolo del primato per un solo giorno, ma è comunque una soddisfazione inattesa. 17.00 Attaccano ...

Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri.