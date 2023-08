LIVE – Vuelta 2023 | terza tappa Suria-Arinsal in DIRETTA | tutti gli aggiornamenti

(Di lunedì 28 agosto 2023) Lascritta delladellaa Espana, che oggi vive il suo primo arrivo in salita al termine dei 158,5 chilometri daad, nel Principato di Andorra. Sconfinamento quindi per la corsa spagnola, che con ogni probabilità si appresta a vivere il primo scontro tra gli uomini di classifica. Una giornata davvero da non perdere, con Sportface che ve la racconterà tutta in tempo reale tramite, classifiche, pagelle, dichiarazioni e tanto altro ancora. COME SEGUIRE LADOVE VEDERE LA CORSA IN TV E STREAMING: PERCORSO E ALTIMETRIA: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE ...

Sportface vi racconterà la2023 in tempo reale con aggiornamenti, classifiche, video e molto altro ancora.... PERCORSO E ALTIMETRIA2023: CALENDARIO COMPLETO MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI: CHI COMMENTA LA CORSA IN TV2023: STARTLIST E FAVORITI Segui ila partire dalle 13:10 PER ...Discovery Sports offre su Discovery+ e GCN+ una copertura ininterrotta,e on - demand di ogni tappa delladi Spagna con feed multi - audio in 16 lingue, mentre la trasmissione televisiva ...

LIVE Vuelta a España 2023, tappa di oggi in DIRETTA: si fa sul serio, arrivo in salita ad Andorra! OA Sport

(Adnkronos) – Terza tappa oggi, lunedì 28 agosto, per la Vuelta di Spagna 2023. Si tratta della prima in montagna per questa edizione, da Súria ad Arinsal, per 158,5 chilometri. Prima c’è il Coll ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DELLA VUELTA Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della terza tappa della Vuelta a España 2023. In programma oggi la Súria - Arinsa ...