LIVE – Serbia-Svezia 25-17 25-13 | ottavi Europei femminili volley 2023 in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 agosto 2023) Latestualedi, partita valevole per glidi finale deglidi, in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra Italia, Belgio, Estonia e Germania. Le serbe allenate dall’italiano Giovanni Guidetti, vincitrici della Pool A, scendono in campo per vincere ancora e proseguire così l’avventura continentale. Non è però scontato superare la compagine svedese della talentuosa Isabelle Haak, quarte classificate nella Pool C e a caccia dell’impresa contro le bicampionesse mondiali. Chi si aggiudicherà la vittoria ed accederà ai quarti di finale? L’appuntamento è per le ore 17.00 di lunedì 28 agosto al Paleis 12 di Bruxelles, in Belgio. Sportface.it vi terrà compagnia con ...