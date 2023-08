LIVE Musetti-Droguet | US Open 2023 in DIRETTA | in campo alle 17 Wolf-Zhang | dopodiché l’esordio dell’azzurro

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici di OA Sport benvenuti a questache apre gli Usdi Lorenzo. Il primo avversario sulla strada del carrarino è il francese Titouan, numero 171 del mondo. Se a una prima occhiata potrebbe sembrare che Lorenzo abbia avuto una gran fortuna pescando un avversario di 150 e più posizioni dietro di lui in classifica mondiale, sicuramente c’è da contestualizzare l’avversario di oggi. Il francese è classe 2001, il che vuol dire che solo adesso si sta affacciando al tennis che conta. Gioca proprio controil primo match della carriera non solo in uno Slam, ma nel circuito Atp, visto che ha appena raggiunto la classifica necessaria per iscriversi ...

SEGUI ILDI- DROGUET PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMIe Droguet scenderanno in campo oggi (lunedì 28 agosto) . I due giocatori sono pianificati come secondo incontro ...Su SupertenniX in onda fino a 8 campicontemporaneamente. Sulla piattaforma streaming saranno ... Lorenzo, testa di serie numero 18, affronta il francese Titouan Droguet (Fra) nel secondo ...... 16:45 - Supertennis Today 17:00 -US Open - Alexander BUBLIK (KAZ) vs Dominic THIEM (AUT) A seguire -US Open - Lorenzo(ITA) vs Titouan DROGUET (FRA) A seguire -US ...

LIVE Musetti-Droguet, US Open 2023 in DIRETTA: si gioca nel tardo pomeriggio italiano OA Sport

New York – L’US Open 2023 comincia oggi, lunedì 28 agosto 2023, con i match del primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. Il torneo, quarto appuntamento del Grande Slam, ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live che apre gli Us Open 2023 di Lorenzo Musetti. Il primo avversario sulla strada del carrarino è il francese T ...