LIVE – Musetti-Droguet | primo turno US Open 2023 | RISULTATO in DIRETTA

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ile latestuale di, incontro valevole per ildegli US(cemento outdoor). Il carrarino è il maggiore indiziato per accedere al secondo, dove eventualmente troverebbe uno tra il qualificato ceco Jakub Mensik oppure il francese Gregoire Barrere. Nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati ha confermato il buono stato di forma, arrendendosi rispettivamente agli ottavi di finale e ai sedicesimi soltanto di fronte al russo Daniil Medvedev. L’urna ha riservato ail ventiduenne transalpino, fattosi abilmente largo tra i meandri del tabellone cadetto. Qui è riuscito a cogliere tre importanti vittorie. Rilevante soprattutto la prima, ottenuta in due set ai danni del ...

Sulla piattaforma streaming saranno ... Lorenzo, testa di serie numero 18, affronta il francese Titouan Droguet (Fra) nel secondo ... Questa settimana l'Italia vanta due giocatori in Top 20 perché Lorenzo ha scavalcato Jan -

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici di OA Sport benvenuti a questa Diretta Live che apre gli Us Open 2023 di Lorenzo Musetti. Il primo avversario sulla strada del carrarino è il francese T ...L’US Open 2023 comincia oggi, lunedì 28 agosto 2023, con i match del primo turno del tabellone principale del singolare maschile e femminile. Il torneo, quarto appuntamento del Grande Slam, sarà ...