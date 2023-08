LIVE Musetti-Droguet 3-6 | 6-0 | 0-0 | US Open 2023 in DIRETTA | rimette le cose in chiaro l’azzurro

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Servizio, si sposta col dritto e incide Lorenzo! 15-30 Servizio e dritto! 0-30 Lungo anche questo dritto delin manovra. 0-15 Lungo il dritto carico. Serve Lorenzo3-6 6-0!leinil carrarino, dopo un primo set in cuiaveva giocato molto bene, limitando il numero dei gratuiti ma in cui Lorenzo era sembrato veramente troppo brutto per essere vero. Vedremo adesso, all’inizio del terzo, sesi è scrollato del tutto di dosso la tensione che lo ha accompagnato in tutto il primo parziale. 40-A Risposta incisiva e punto. 40-40 Gratuito di dritto. 40-30 Resta dentro il ...

La diretta scritta di lunedì 28 agosto: attesa per, Cocciaretto, Paolini, Cecchinato e Travaglia 20:13 - JJ. Wolf vince il terzo set e così ritarda l'ingresso di Lorenzosul campo N.13. Il cinese Zhang conduce 2 set a 1 19.11 - MATCH SWIATEK - Iga Swiatek sbarca al secondo turno dello US Open superando Rebecca Peterson 6 - 0 6 - 1 in appena 59 di gioco. ...US Open, New York Campo 13, primo turno(ITA) 3 Droguet (FRA) 3 ...Al via gli US Open degli italiani con Lorenzoin campo tra poco contro il francese Droguet, numero 172 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo è in diretta su SuperTennis (canale 212 Sky), sul nostro liveblog cronaca e ...

LIVE Musetti-Droguet, US Open 2023 in DIRETTA: in campo dopo il quinto set tra Zhang e Wolf OA Sport

Subito un test importante per l'azzurro, impegnato contro il numero 29 del tabellone Carlo Tagliagambe Non è andata bene, ma nemmeno poi così male a Matteo Berrettini. Non… Leggi ...Al via gli US Open degli italiani con Lorenzo Musetti in campo tra poco contro il francese Droguet, numero 172 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Il torneo è in diretta su SuperTennis ...