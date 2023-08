LIVE Italia-Belgio | Europei volley 2023 in DIRETTA | inizia anche il torneo degli azzurri

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.50 Buonasera e benvenute/i allatestuale di, match di esordiodi Fefè De Giorgi aglidi pallavolo. Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i allatestuale di, match di esordioaglidi pallavolo. Alla “Unipol Arena” di Bologna gli uomini di Fefè De Giorgi voglionore con il piede giusto la rassegna continentale. L’di Ferdinando De Giorgi scende in campo a Bologna per ...

CAGLIARI (4 - 4 - 2) : Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, ... a caccia del Napoli campione d'. Ecco quali son i principali acquisti della sessione estiva di ...UNIPOL ARENA (BOLOGNA) - Tutto pronto a Bologna per l'esordio dell'ai Campionati Europei maschili 2023 . La nazionale guidata da Ferdinando De Giorgi sfiderà il Belgio nella gara in programma alle 21.15. Gli azzurri, inseriti nel girone A, affronteranno ......testualedi Repubblica Ceca - Ucraina , partita valevole per gli ottavi di finale degli Europei femminili 2023 di volley , in programma da martedì 15 agosto a domenica 3 settembre tra, ...

Italvolley ai quarti: Spagna ko, ora la Francia Sky Sport

Parte da Casalecchio di Reno, a due passi da Bologna, l’avventura all’Europeo 2023 dell’Italvolley maschile che affronta il Belgio nel primo match del girone A. I ragazzi allenati da Ferdinando De ...Due gol nelle prime due giornate di campionato per Christian Pulisic.