LIVE Italia-Belgio 1-0 | Europei volley 2023 in DIRETTA | azzurri avanti 13-8 nel secondo set!

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13-9 Errore di Michieletto in parallela. 13-8 Attacco di Michieletto. 12-8 MICHIELETTOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 11-8 Errore di Reggers, +3. 10-8 ACEEEEEE DI ROMANO’! 9-8 Attacco di Romanò. 8-8 D’Heer chiude sotto rete. 8-7 Pallonetto di Desmet. 8-6 Diagonale di Reggers. 8-5 Attacco di Russo. 7-5 Lungo scambio chiuso da Desmet. 7-4 Michieletto risponde con la stessa moneta. 6-4 Reggers trova il mani out del muro. 6-3 Romanò trova il mani out del muro, parziale aperto di 6-0. 5-3 RUSSOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!! 4-3 GIANNELLIIIIIIIIII ACEEEEEEEEE!!!!!!! 3-3 ROMANOOOOOOOOOOOOOOO MUROOOOOOOOOOO!!!!!!!! 2-3 Russo fa pulizia a muro. 1-3 Michieletto trova il mani out del muro. 0-3 Attacco out di Lavia, break. 0-2 Deroo ...