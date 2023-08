LIVE Cagliari-Inter 0-2 | Pavoletti fuori per infortunio

Leggi su inter-news

(Di lunedì 28 agosto 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Unipol Domus. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 38’ Azione confusa in area dell’con proteste per un possibile tocco di mano, ma in realtà Calhanoglu respinge con la gamba. 35’ Sostituzionel’infortunato, dentro Luvumbo. 33’ Angolo per l’ma gioco fermo perchélamenta un ...