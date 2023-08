LIVE Cagliari-Inter 0-2 | palo anche per Calhanoglu

(Di lunedì 28 agosto 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Unipol Domus. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 92’ Serie di dribbling di Luvumbo e conclusione messa in angolo da Darmian. Dalla bandierina cross respinto da Frattesi. 91’ Cinque minuti di recupero. 90’ Occasione: tiro di Luvumbo deviato da Darmian che diventa buono per Azzi, sul suo sinistro para Sommer. 88’ Arnautovic scodella al termine di un contropiede, palla respinta e tiraccio di ...

3 Di seguito gli episodi arbitrali più discussi del posticipo della seconda giornata di Serie A , in scena alle 20.45 trae Inter , analizzati dalla moviola di Calciomercato.com:- INTER h. 20.45 FABBRI MONDIN - DI IORIO IV: AYROLDI VAR: MARINI AVAR: LONGO S. 72' ILCHIEDE UN RIGORE - Zito Luvumbo in area: salta Darmian, poi Bastoni in scivolata lo tocca ...Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 trae Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Unipol Domus,e Inter si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24.- Inter 0 - 2: sintesi e moviola 65 Inter pericolosa - ...- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIl match trae Inter sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le probabili ...

89' - Gran parata sdi Sommer! Luvumbo da destra serve Azzi grazie anche a un liscio della difesa, davanti la porta l'attaccante si vede chiudere lo specchio da un super Sommer. 86' ...86' - Ancora un palo dell'Inter, stavolta con Calhanoglu. 85' - Deiola e Shomurodov per Sulemana e Zappa nel Cagliari. 82' - Esce zoppicante Mkhitaryan dopo lo scontro ...