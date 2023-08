LIVE Cagliari-Inter 0-2 | Mkhitaryan ammonito e subito cambiato

(Di lunedì 28 agosto 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Unipol Domus. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2 82’ Tiro di Sulemana alto. 82’ Sostituzione: Sensi per(acciaccato sul fallo e appena) come ultimo cambio. 81’ Ammonizioniè il primo giallo della partita, per un fallo su Luvumbo che poi si becca con Lautaro ...

Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca Allo stadio Unipol Domus, Cagliari e Inter si affrontano nel match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24. Cagliari - Inter 0 - 2: sintesi e moviola 65 Inter pericolosa - ... Il tabellino di Cagliari - Inter 0 - 2. 21' Dumfries, 30' Lautaro Martinez Cagliari (4 - 4 - 2) : Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, ...

60' - Altro cambio nel Cagliari: Azzi per Jankto. 55' - Luvumbo semina il panico sulla sinistra, la difesa dell'Inter chiude in angolo. 52' - Pestone di Dossena sul Lautaro ...55' - Luvumbo semina il panico sulla sinistra, la difesa dell'Inter chiude in angolo. 52' - Pestone di Dossena sul Lautaro che resta a terra, mette palla fuori il Cagliari. 51' ...