LIVE Cagliari-Inter 0-2 | finisce il primo tempo

(Di lunedì 28 agosto 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca all’Unipol Domus. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP0-2che ha letteralmente dominato il, che si chiude con un doppio vantaggio. Dopo una breve fase di studio Lautaro Martinez colpisce il palo, poi sblocca Dumfries in diagonale su assist di Thuram. Alla mezz’ora raddoppia il Toro e da lì per ora è accademia, colche perde ...

Il tabellino di Cagliari-Inter 0-2. 21' Dumfries, 30' Lautaro Martinez. Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti. Allo stadio Unipol Domus, il match valido per la seconda giornata della Serie A 2023/24 tra Cagliari e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca. Cagliari-Inter 0-2: sintesi e moviola 35 Problemi per Pavoletti...

È iniziato bene il campionato per il Cagliari di Claudio Ranieri e l’Inter di Simone Inzaghi, che hanno rispettivamente ottenuto un pareggio contro il Torino e una vittoria contro il Monza nella prima ...27' - Il Cagliari è ancora vivo: Nandez da destra pesca la testa di Pavoletti, pallone impreciso. 25' - Dumfries scambia con Barella e va al tiro, alto da posizione defilata. 23' - Pericoloso ...