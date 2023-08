LIVE Cagliari-Inter 0-1 | Dumfries su assist Thuram | palo di Lautaro Nandez e Pavoletti pericolosi

(Di lunedì 28 agosto 2023)(20:45 28/08) Obiettivo 6 punti, per riprendere subito Milan e Napoli e dare il via a una rovente lotta scudetto. L'di...

- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIl match trae Inter sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le probabili ...(4 - 4 - 2) : Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nandez, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Pavoletti, Oristanio. All. Ranieri INTER (3 - 5 - 2) : Sommer; Darmian, De Vrij, ...Cronaca della partita con tabellino [ AGGIORNA LA DIRETTA DI- INTER ] Formazioni ufficiali di- Inter(4 - 4 - 2): 1 Radunovic; 28 Zappa, 4 Dossena, 33 Obert, 27 Augello;...

LIVE Cagliari-Inter 0-1: Thuram in profondità per Dumfries e diagonale in rete, gol! La Gazzetta dello Sport

27' - Il Cagliari è ancora vivo: Nandez da destra pesca la testa di Pavoletti, pallone impreciso. 25' - Dumfries scambia con Barella e va al tiro, alto da posizione defilata. 23' - Pericoloso ...25' - Dumfries scambia con Barella e va al tiro, alto da posizione defilata. 23' - Pericoloso contropiede del Cagliari con Nandez che entra in area e si prepara al tiro, monumentale ...