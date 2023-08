LIVE Cagliari-Inter 0-0 | comincia la partita all’Unipol Domus

(Di lunedì 28 agosto 2023)è l’incontro valido per la seconda giornata di Serie A 2023-2024: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. L’di Simone Inzaghi sfida ilallenato da Claudio Ranieri. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 20.45, si gioca. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP(ore 20.45) 20.45la! Frastuono assordante, primo pallone toccato dal. 20.41 Squadre in campo, agli ordini del signor Michael Fabbri della sezione AIA di Ravenna. 20.36 Nel settore ospiti spunta lo striscione ...

- Alla Unipol Domus si sfidanoe Inter per la seconda giornata del campionato di Serie A . I nerazzurri arrivano dal brillante 2 - 0 rifilato al Monza, mentre i rossoblù sono reduci dallo 0 - 0 in casa del ...81 In attesa della sfida di stasera traed Inter, che archivia definitivamente la seconda giornata di Serie A, il programma prevede alle 18.30 Salernitana - Udinese, 1 - 1 con i gol di Samardzic, che rinasce dopo un'estate ...- Inter: formazioni ufficiali e dove vederla in TVIl match trae Inter sarà visibile in esclusiva in streaming su DAZN per smart tv, pc, smartphone e tablet. Ecco le probabili ...

LIVE Alle 20.45 Cagliari-Inter, le ufficiali: Ranieri con Jankto, Inzaghi conferma Thuram La Gazzetta dello Sport

Le dichiarazioni del tecnico dell'Inter Simone Inzaghi prima della gara col Cagliari valevole per la seconda giornata di Serie A ...Cagliari (4-4-2): Radunovic; Zappa, Dossena, Obert, Augello; Nández, Makoumbou, Sulemana, Jankto; Oristanio, Pavoletti (A disposizione: Aresti, Scuffet, Goldaniga ...