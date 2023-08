L’Italia è sempre più pet-friendly

Leggi su lombardiaeconomy

(Di lunedì 28 agosto 2023) : crescono le startup che rafforzano il legame proprietario-animale da compagnia Secondo un recente studio condotto da Samsung, in Europa il 61% dei proprietari di animali da compagnia preferisce rinunciare a vacanze, pasti fuori casa e abbigliamento piuttosto che tagliare le spese per i propri pet. E in Italia tra le startup che seguono il trend della Pet Economy si distingue NobilZampa Sono circa 65 milioni gli animali da compagnia che al giorno d’oggi fanno parte delle famiglie italiane: dal 2015 al 2022 il dato di chi ha deciso di accogliere in casa più di un animale è quasi raddoppiato (passando dal 9,9% al 17,2%). Nonostante il 2022 si sia dimostrato un anno “economicamente difficile”, nel mercato nazionale si è continuato a registrare un andamento più che positivo per la cura degli animali domestici. Il trend in crescita è emerso all’interno del Rapporto Assalco Zoomark 2023, ...