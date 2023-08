Lipu | Campo Natura Green sugli Alburni

(Di lunedì 28 agosto 2023) La Sez.- OdV - l'associazione per la conservazione delladal 1965, la tutela della biodiversità, la promozione della cultura ecologica in Italia. Siamo una grande comunità di soci, ...

Per questa estate 2023 con i volontarida tutta Italia abbiamo organizzato ilNatura Green estate 2023 nel bellissimo parco Naz. Ciento/AlburniDiano, dove una varietà incredibile di ...Ci sono il Wwf, la Lav, la, il veterinario Alessandro De Guelmi (uno dei massimi esperti in ... Un progetto che mette sul, finalmente, un doveroso tentativo di gestione del fenomeno che si ..."Con l'apertura di questa nuova Pilot " dichiarano Cabs, Enpa, Lac, Lav, Legambiente,- ... inoltre, di rispondere alla Commissione favorendo, finalmente in Italia, la legalità indi tutela ...