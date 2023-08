L’ipocrita posizione della sinistra sulla guerra all’Ucraina e quella uguale della destra

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nel giudicare i felici e sempre più sfrenati cedimenti progressisti alle ragionipace pacifista, a soluzione e liberatoria di un anno e mezzo di attorcigliamentipace mica tanto buona ma comunque migliore(Enrico Letta), sulle armi che non risolvono il conflitto (Elly Schlein), sui ripensamenti in piazza arcobaleno sotto le insegne di Hamas e dei fascistelli a Cinquestelle, ripensamenti visto che di armi«ne abbiamo mandate tante» e laaccidenti non è finita (Gianni Cuperlo), varrà la pena di ricordare il contegno dell’altra parte. Non tanto le dismissioni di t-shirt dell’ex comunista padano, in raggomitolata attesa di tempi più adatti, pacifismo aiutando, alla rivalutazione «di una delle persone più ...

... quanto siail Governo che prima chiede aiuto alle Ong ... In realtà,'accordo è stato fatto con la Tunisia. Duello Meloni - ...a bordo dell'Open Arms è perfettamente in linea con la...... non si può difendere'Ucraina senza provocare una Armageddon ...una Armageddon nucleare Opinione pubblica tiepidasarebbe ...accontentata nella sua prepotenza e magari assumesse una...Piccola nota: quest'anno'Afghanistan è scesa alla 9°...è scesa alla 9°dalla 1° ricoperta nel 2022 non per'... "Per difendere la sicurezza nazionale" è la rispostapiù ...