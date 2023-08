L' intervista Frankie hi - nrg mc | Sono 50 anni di hip hop e 30 di carriera E ancora faccio la mia cosa

Da allora sono passati 30 anni enon si è mai fermato. E' in tour con una serie di dj set e con l' atto unico Faccio la mia cosa (titolo di uno dei suoi brani più amati). In cui porta sul ...Il fulcro è costituito da incontri/con artisti e intellettuali che, nel caso di ... Violante Placido, Ron, Zen Circus, Tosca, Luca Sofri, Franco Arminio, Motta, Ghemon,hi - nrg mc, ...Il fulcro è costituito da incontri/con artisti e intellettuali che, nel caso di ... Violante Placido, Ron, Zen Circus, Tosca, Luca Sofri, Franco Arminio, Motta, Ghemon,hi - nrg mc, ...

Frankie Hi-Nrg: "50 anni di hip hop e 30 di carriera". Intervista Tiscali

“Per capire che non c'è nulla sotto, non c'è bisogno che salti l'auto-tune, basta ascoltare quello che viene detto in molto casi. Perché il tema è la musica brutta, non gli strumenti utilizzati per fa ...FERMO - Basterebbe già nominare Frankie hi-nrg mc, al secolo Francesco Di Gesù, per presentarlo: la sua carriera musicale parla da sé. Il rapper e produttore ...