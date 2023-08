Lindstrom porta un “primato” | il Napoli diventa la squadra più internazionale d’Italia

Leggi su spazionapoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Nella giornata di domani Jespersi sottoporrà alle visite mediche prima dire ufficialmente un nuovo giocatore del. L’ala danese regola unparticolare al. La dirigenza delhato avanti in sordina la trattativa con l’Eintracht Franconforte per l’ala danese Jesper. In pochi giorni gli azzurri hanno trovato l’accordo e acquistato il promettente esterno. L’approdo aldiregala al club campioneilin una classifica speciale. Ilil club con più stranieri della Serie A Nella giornata di domani con molta probabilità il...