Lindstrom-Napoli | bruciata concorrenza del Lipsia | prestito da 5 milioni con obbligo a 20 e stipendio non indifferente

(Di lunedì 28 agosto 2023)sempre più vicino al. Ulteriori dettagli emergono grazie alle fonti di Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport. Calciomercato– Il calciomercato si infiamma per ilcon la notizia del danese Jesper Lindstrøm pronto ad unirsi alla squadra partenopea. Ulteriori dettagli sulla trattativa emergono grazie alle fonti di Gianluca Di Marzio, esperto di calciomercato di Sky Sport. Il centrocampista danese è pronto a sbarcare in Italia e a indossare la maglia del. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, il giovane calciatore è in procinto di sottoporsi alle visite mediche e di firmare il contratto con la squadra di proprietà di Aurelio De Laurentiis. La trattativa, che ha coinvolto ile l’Eintracht Francoforte, è ormai in dirittura ...

Calciomercato- Arriva dalla Bundesliga il nuovo rinforzo deldi Rudi Garcia. Sistemati tutti i dettagli con l`Eintracht Francoforte per il trasferimento di Jesperin Italia. Accordo totale raggiunto tra club sulla base di un prestito oneroso a ...Arriva dalla Bundesliga il nuovo rinforzo deldi Rudi Garcia. Sistemati tutti i dettagli con l'Eintracht Francoforte per il trasferimento di Jesperin Italia. Accordo totale raggiunto tra club sulla base di un prestito oneroso a ...Oltre all'articolo: 'al, De Laurentiis batte il colpo: visite programmate',

Lindstrom-Napoli, SKY annuncia: è in viaggio verso l'Italia, le cifre CalcioNapoli24

Ora è pronto per il Napoli. Tanto per cominciare a parlare di Lindstrom occorre una precisazione sul suo modo di giocare. Sarebbe riduttivo descriverlo come un attaccante esterno sinistro allo stato ...ForzAzzurri.net - Calciomercato Napoli - Gli azzurri sono in dirittura d'arrivo per ingaggiare Jesper Lindstrom, ma non decade la pista che porterebbe Giovanni Lo Celso a ...