Lindstrom è vicino al Napoli ma il caso Gabri Veiga insegna ad andar cauti Corsport

(Di lunedì 28 agosto 2023), il danese d’attacco dell’Eintracht Francoforte, è vicinissimo al. Ma non è ancora un calciatore del, come suggerisce il Corriere dello Sport. Fatta, già fatta: anche se, come, convieneci, sistemarsi alla sala arrivi di Fiumicino o in quella d’attesa di Villa Stuart, e poi lasciare che la fumata azzurra arrivi sino a Castel Volturno. Ma Jesper Graenge Lindstrøm (23) stavolta è piùaldi ieri, forse assai meno di oggi, e gli indizi sembrano prove «schiaccianti». In Germania si sono spinti oltre («sta partendo»), ausano la prudenza («stiamo trattando») e comunque la trattativa è iniziata, sta continuando, ha bisogno degli ...

L'esperto di calciomercato Fabrizio Romano ha fatto sapere che il Napoli èall'acquisto di Lindstrøm. Comments comments...Picture - Alliance via AFP Dopo la Germania sono arrivate da più parti conferme sull'operazione che il Napoli avrebbe chiuso percon l'Eintracht Prima Fabrizio Romano Il Napoli è...Jespera diventare un nuovo giocatore del Napoli . Il calciatore danese nelle prossime ore arriverà in Italia per rinforzare la squadra di Rudi Garcia: gli azzurri stanno definendo l'...

Napoli, arriva Lindstrom: operazione in chiusura con l'Eintracht Francoforte Sky Sport

Dopo Lindstrom il Napoli è pronto a chiudere per un altro colpo in questi ultimi giorni di calciomercato. Beffato anche l’Atletico.Alfredo Pedullà svela che il Napoli è vicino a chiudere un accordo per Jesper Lindstrom, talento emergente della Bundesliga.