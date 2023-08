Il Napoli è ormai pronto ad accogliere Jesper. Dopo l'accordo raggiunto tra il club azzurro e l' Eintracht Francoforte , l'esterno danese svolgerà le visite mediche domani e si trasferirà in Campania. Ma direttamente dai paesi ...Calciomercato Napoli - Jespersarà nelle prossime ore un nuovo giocatore del Napoli. L'esterno è atteso domani a Villa ... festeggia il, tecnicamente, solo una volta ogni 4 mesi. ......scatto su Instagram durante una festa di. Secondo As, si tratta ancora tra il club partenopeo e gli agenti. Fumata bianca, comunque, in arrivo. Altro indizio social, quello di: l'...

Lindstrom e il compleanno festeggiato ogni quattro anni: le curiosità sul nuovo esterno del Napoli Corriere dello Sport

Il nuovo calciatore degli azzurri ha soli 23 anni, ma una lunga storia da raccontare fatta di aneddoti e coincidenze ...come testimoniato da uno scatto su Instagram durante una festa di compleanno. Secondo As, si tratta ancora tra il club partenopeo e gli agenti. Fumata bianca, comunque, in arrivo. Altro indizio social ...