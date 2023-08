Lindstrøm dimostra che si può essere bravi a dribblare e intelligenti tatticamente (VIDEO)

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 28 agosto 2023) Jespersosterrà domani le visite mediche con il Napoli e firmerà un contratto fino al 2028. The Athletic il mese scorso ha inserito il danese tra i 50 giocatori under 25 dal profilo più interessante. E lo descrive così “Jesperè difficile da descrivere. Ora ha 23 anni, ma è complesso dare una definizione corretta di lui. È un centrocampista offensivo che corre come un’ala. È verticale e ambizioso. Può segnare gol e puòanche in condizioni difficili.è passato all’Eintracht Francoforte nell’estate del 2021 dal Brondby (per 7 milioni, ndr) e, da allora, è diventato uno dei giovani giocatori più piacevoli da guardare in Bundesliga. Si è adattato molto bene al 3-4-2-1 di Oliver Glasner il quale lo ha schierato al fianco di compagni ecletticamente dotati come Kolo Muani, Mario Gotze ...