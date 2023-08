Lindstrom arrivato in Italia | domani visite mediche con il Napoli

(Di lunedì 28 agosto 2023) Jesperè atterrato a Fiumicino e si prepara per lea Villa Stuart, poi la firma con il. CALCIOMERCATO. Jesperè atterrato a Fiumicino poco dopo le 19 di oggi.sosterrà lea Villa Stuart, seguite dalla firma del contratto che lo legherà alfino al 2028. Un Accoglienza Calda Al suo arrivo a Roma,è stato accolto da alcuni membri del ClubOstia, guidato da Giacomo Borrelli. Il giocatore appariva visibilmente entusiasta, un segno positivo per i tifosi azzurri. Un Jolly per Rudi Garcia Nello schema tattico di Rudi Garcia,rappresenta un jolly di valore. Può ricoprire ...

Jesperè finalmentein Italia ed è ormai sempre più vicino a vestire la maglia del Napoli. Il calciatore danese è atterrato quest'oggi all'aeroporto di Fiumicino e domani svolgerà a Villa ...Detto, fatto eè atterrato poco dopo le ore 19 all'aeroporto di Fiumicino, a Roma, accolto da qualche tifoso, in particolare dal Club Napoli Ostia. Domani mattina il calciatore danese si ...Calciomercato Napoli - Jesperin Italia come vi abbiamo mostrato in esclusiva. Come scrive Alfredo Pedullà sul proprio sito, il danese è il regalo scudetto di Aurelio De Laurentiis a Rudi Garcia . Un'...

Napoli, Lindstrom arrivato in Italia: domani le visite e la firma sul contratto SOS Fanta

Jesper Lindstrom è atterrato a Fiumicino poco dopo le 19 di oggi. Domani sosterrà le visite mediche a Villa Stuart, seguite dalla firma del contratto che lo legherà al Napoli fino al 2028. Un ...Aurelio De Laurentiis ride sornione e strappa un signor talento alla Juventus e al suo ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, che lo voleva a Torino.