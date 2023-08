Lindstrom al Napoli | è fatta | domani le visite mediche

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilha raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per Jesper, 23 anni, fantasista danese.sarà a Roma per lea Villa Stuart , poi la firma da De Laurentiis ...

Ilha raggiunto l'accordo con l'Eintracht Francoforte per Jesper, 23 anni, fantasista danese. Domani sarà a Roma per le visite mediche a Villa Stuart , poi la firma da De Laurentiis e ...Ma Jesper Graenge Lindstrøm (23) stavolta è più vicino aldi ieri, forse assai meno di oggi, e gli indizi sembrano prove "schiaccianti". In Germania si sono spinti oltre ("sta partendo"), a ...Venerdì scorso, con un blitz a sorpresa, De Laurentiis e Meluso hanno chiuso per il sostituto di Lozano: si tratta del nazionale danese classe 2000 Jesper. Ilne era rimasto ...

Napoli, martedì le visite mediche di Lindstrøm GianlucaDiMarzio.com

Ultime notizie calciomercato Napoli - È fatta, c'è la fumata bianca per l'arrivo di Jesper Lindstrom al Napoli dall'Eintracht Francoforte. Stamattina non s'è allenato con i compagni, ed è in programma ...Arriva Lindstrom dall'Eintracht Francoforte, a confermarlo c'è Sky DE sui profili twitter dei giornalisti Florian Plettenberg e Alexander Bonegel.