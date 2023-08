Lindstrom a un passo dal Napoli | data delle visite mediche e cifre del contratto

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ilad undal chiudere. L’esterno danese andrà a sostituire il partente Lozano: spuntano anche le cifre dell’affare. Ieri sera ilha disputato un’ottima partita contro il Sassuolo di Dionisi. La prestazione messa in campo dagli uomini di Garcìa ha permesso agli azzurri di imporsi per 2-0, anche se il margine poteva essere più ampio, e di raggiungere in vetta alla classifica il Milan. Dopo due giornate ilè a punteggio pieno, ma le belle notizie in casanon arrivano solo dal terreno di gioco del Maradona. Nella serata di ieri, poco prima del calcio d’inizio, il quotidiano tedesco Bild ha riportato un’importante notizia in merito all’affare. In Germania sono sicuri, l’esterno danese è atteso molto presto in Italia per ...

