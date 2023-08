Ligue 1 | giornata 3 | prima vittoria del PSG | spettacolo a Nantes

Leggi su 11contro11

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si sblocca il PSG nella3 della1: i parigini conquistano labattendo il Lens, decisivo Mbappè con una doppietta. Il Monaco si salva in extremis dalla sconfitta con il, terzo pareggio consecutivo per il Nizza mentre il Rennes spreca contro l’ottimo Le Havre. Lille travolto a Lorient, il Clermont è l’unica squadra a non aver mosso la classifica. Vediamo tutti i risultati.1,3: PSG-Lens 3-1, Marsiglia-Brest 2-0, Strasburgo-Tolosa 2-0 Dopo due pareggi arriva lain questo campionato per il Paris Saint-Germain che supera 3-1 il Lens. Giallorossi ancora a secco di vittorie dopo tre giornate. Vantaggio di Asensio al 44? con un sinistro a giro dal limite dell’area, poi sale ...