Libia | proteste a Tripoli per incontro Mangush - Cohen

0.57, sospesa ministra Esteri Mangoush Il primo ministro del governo di Tripoli, Abdelamid Dbeibah ... La notizia dell'incontro di Roma ha immediatamentei scatenato fortia Tripoli. Già ...La notizia dell'incontro segreto a Roma tra la ministra degli Esteri Najla Al Mangoush con il suo omologo israeliano Eli Cohen ha scatenato fortia Tripoli.Intanto, immagini rilanciate dal Libya Observer e da altri media su X mostranodavanti al ministero degli Esteri e blocchi stradali. . . 28 agosto 2023

Già dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d'Israele alle fiamme e gente in strada per chiedere le dimissioni di Mangush erano segnalati in vari quartieri di Tripoli dal The Libya ...LIBIA - Quello definito come uno "storico incontro" a Roma tra Israele e Libia, probabilmente doveva restare segreto è invece la notizia rimbalzata sui media ha provocato un terremoto politico nel gov ...