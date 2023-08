LG | nuovi monitor gaming 4K della linea UltraGear

(Di lunedì 28 agosto 2023) LG sta espandendo ulteriormente la sua gamma di prodotti per i giocatori con l’introduzione di due4KL’azienda ha annunciato oggi i modelli 27GR93U e 32GR93U, progettati per soddisfare le esigenze dei giocatori di tutti i livelli di esperienza. Questi, perfetti per le console di ultima generazione come PS5 e Xbox Series X, promettono di offrire un’esperienza di gioco sempre più coinvolgente e avvincente. L’obiettivo principale di LG è offrire un’esperienza di gioco estremamente immersiva, e ciò è reso possibile dai. Questi vantano una risoluzione Ultra HD 4K (3840×2160). Questa risoluzione offre dettagli visivi eccezionali e una velocità di ...

