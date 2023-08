L’ex Psg stronca Verratti | accuse shock all’azzurro

(Di lunedì 28 agosto 2023) Ancora incerto il futuro del centrocampista italiano che ora è ai margini del progetto di Luis Enrique: il giocatore spera di trovare un accordo con l’Arabia Non c’è pace per Marco. Il centrocampista azzurro è praticamente un separato in casa a Parigi: per lui non c’è spazio per il nuovo progetto di Luis Enrique, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

... con Mbappe destinato a restare almeno per quest'anno al, ... ma le condizioni perché'affare vada in porto non sono semplici. La ...anche del Real da qualche giorno è tornato in orbita ...1 Il nuovo ciclo deldi Luis Enrique è partito. I primi tre punti sono arrivati col Lens ,'occasione giusta per voltare pagina e 'salutare' gli. I tifosi parigini infatti hanno approfittato della gara per mandare ...... ma il reintegro in squadra del fenomenoMonaco ha permesso ad ... Ilgli ha comunicato che non rientrava più nei piani della ... Consapevole della possibilità di perdere il suo centrocampista,'...