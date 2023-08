L' ex portiere Luigi Simoni fa le carte alla serie B | ecco chi sono i favoriti

Prima panchina in biancoceleste per ilSepe . PORTIERI : Adamonis, Sepe, Furlanetto, Provedel DIFENSORI : Pellegrini, Patric, Romagnoli, Casale, Hysaj, Gila, Marusic CENTROCAMPISTI : ...In uscita, da registrare il passaggio delSepe alla Lazio e del giovane Antonio Pio Iervolino alla Vis Pesaro. Nell'elenco dei giocatori da cedere per Morgan De Sanctis c'è ancora ...Calcio 2023 - 2024 Serie A Squadra Salernitana 'L'U. S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l'accordo con la S. S. Lazio per il trasferimento a titolo temporaneo delclasse '91Sepe'. Con questa stringata nota stampa, il club granata ufficializza la cessione del giocatore ai biancocelesti. Ingaggio 'fifty - fifty' : 1,2 milioni, divisi tra ...

Ha difesa la porta di Cosenza, Pisa, Torino, Reggina e altre squadre. Appesi i guantoni al chiodo si guadagna la vivere allenando i portieri. IN questa intervista al Giornale.it commenta il campionato ...La Lazio ha reso noti i nomi dei giocatori convocati per la sfida di stasera contro il Genoa. Tra i nomi non c'è quello di Pedro, infortunato e sostituito dal giovane Sarà Fernandez. Prima panchina in ...