L’ex Pd Luigi Furini chiama “negr***to” Lukaku Tele Lombardia lo caccia Lui non si scusa

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 28 agosto 2023) “è un”. Ma guarda un po’ chi si lascia andare a un commento razzista e infelice su. Si tratta delconsigliere del Partito democratico di Pavia,, ben noto a sinistra, una vita lavorativa nelle fila del gruppo editoriale dell’Espresso. Ora è nella bufera mediatica calcistico-politica. E’ statoto per direttissima dall’emittente. Sugli schermi regionali di Milano e dintorni a Qui studio a voi stadio, appuntamento fisso, seguitissimo, si parlava di calcio-mercato; e di, calciatore ex Inter in predicato di venire alla Roma.da vero “democratico” se ne è uscito con una disinvoltura imbarazzante con quella frase che ha gelato lo studio. La regia ha tentato ...