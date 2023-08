L’Europa è appendice di un Occidente in caduta libera E intanto il mondo cambia coi Brics

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 28 agosto 2023) Tempi duri per i popoli europei. L’Unione europea non ha mai brillato per i risultati raggiunti nel corso della sua storia ormai quasi settantennale, ma mai aveva toccato il fondo come negli ultimi due anni, specie in connessione coll’avvio della fase conclamata del conflitto ucraino. Ci troviamo di fronte a un’orrenda caricatura sfigurata di quello che fu il nobile modello enunciato a suo tempo da Altiero Spinelli e dai suoi compagni. Gli artefici di questa progressiva decadenza sono molti, ma senza dubbio i peggiori sono i suoi attuali dirigenti: a cominciare dall’attuale presidente del principale organismo europeo, la Commissione: la signora von der Leyen che è stata denunciata dal New York Times per aver occultato i messaggi che aveva inviato all’amministratore delegato di Pfizer nel contesto dei rapporti che portarono all’acquisto a caro prezzo di un numero evidentemente eccessivo ...