Lettera di minacce a Calderoli | solidarietà da tutta la politica italiana

(Di lunedì 28 agosto 2023) “Negli ultimi giorni mi è giunta unadicon testuali parole: “Se non la smetti di attuare ladi genocidio nei confronti del Sud Italia, con la nostra di fuoco noi ti uccideremo. Siamo la mafia, non ci costa niente uccidervi‘”. È quanto scrive, in un post su Fb, il ministro per L'articolo proviene da Il Difforme.

