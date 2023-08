Lettera di minacce a Calderoli | ' basta genocidio contro il Sud'

(Di lunedì 28 agosto 2023) "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata unain cui mi dicono testuale: "se non la smetti di attuare la politica dinei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi ...

"In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata unain cui mi dicono testuale: "se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei ... Io non ho paura delle, non mi spavento e vado ...Nella sua, prontamente diffusa sui social media, l'ex ministra ha anche accusato Sunak di ...di lei con il risultato che la polizia l'ha contattata "in diverse occasioni a causa dialla ......di morte a Calderoli Il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Calderoli denuncia di aver ricevutodi morte. "In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata unain ...

Lettera di minacce a Calderoli: Basta con il genocidio del Sud, siamo la mafia e vi uccideremo Fanpage.it

In questi ultimi giorni di agosto mi è arrivata una lettera in cui mi dicono testuale: ‘Se non la smetti di attuare la politica di genocidio nei confronti del Sud, con la nostra potenza di fuoco noi t ...Ha lasciato ufficialmente il suo seggio di deputata Tory alla Camera dei Comuni l'ex ministra della Cultura e neo-anchorwoman tv, Nadine Dorries, e lo ha fatto con una durissima lettera di dimissioni ...