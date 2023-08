Lettera del papà di una figlia violentata | «Cara ragazza di Palermo preparati | ora sei sola»

(Di lunedì 28 agosto 2023) Il padre delladella vittima dello stupro di Capodanno a Roma ha scritto una, pubblicata oggi su Repubblica, rivolta alla 19ennedal branco a inizio luglio a. «, anonima, di, sono il padre della vittima del noto “stupro di Capodanno” di Roma, e scrivo per appoggiarti. Devi reagire contro chi, sui social, ha farneticato che a «una come te» è «normale» che capiti. Ma ti scrivo anche per avvertirti: sei, perché gli altri non comprendono», spiega il padre. «Il prezzo da pagare a esporsi in un processo per stupro – aggiunge – è enormemente superiore a ogni possibile vantaggio personale: si fa per le figlie e i figli di tutti gli altri, in un mondo che consiglia il silenzio perché è una macchia ...

