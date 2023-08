Leo Messi | che gaffe in campo | entra la moglie e buffo siparietto

Yandel (Maluma & Yandel - Trofeo (Official Video) - YouTube) che ha come protagonista il re del calcio e campione del mondo. ""Don Juan" potrebbe essere l'album più dinamico di Maluma fino ...Due suoi calciatori (e Kylian Mbappé) erano stati i protagonisti dell'epica finale fra Argentina e Francia. Aggiunti al terzo tenore (Neymar) in una squadra costruita per vincere anche in ...fa bene a tutta la squadra, crescono tutti con lui". Infine, due parole sulla Copa America 2024 cui Vidal pare non avere dubbi: "ci sarà di sicuro. Credo giocherà ancora a lungo in ...

Fa tutto Messi: guarda l'ultimo gol di Leo La Gazzetta dello Sport

Online anche il nuovo singolo “Trofeo” con Yandel che vede come protagonista il re del calcio e campione del Mondo Leo Messi È uscito venerdì 25 agosto in digitale “Don Juan” (Sony Latin) il nuovo ...Dopo un’estate da film, il centravanti belga accetta di vestire la maglia giallorossa e approda alla corte di Josè Mourinho: i dettagli dell’accordo ...