L' elicottero prende fuoco | si spezza e precipita | il video

Leggi su europa.today

(Di lunedì 28 agosto 2023) Unto oggi, lunedì 28 agosto, a Fort Lauderdale, in Florida, negli Stati Uniti. Il mezzo era di solito usato per le operazioni di soccorso. Nell'incidente sono rimaste ferite due persone, e fortunatamente non ci sono state conseguenze peggiori, come potevano suggerire le...