L’educazione al pensiero critico VS la clava

(Di lunedì 28 agosto 2023) A fine giugno è stato pubblicato uno studio di cui ci siamo accorti solo ad agosto grazie a un articolo apparso su PsyPost. Lo studio di cui parliamo s’intitola: Evaluating the Effectiveness of Mitigation Policies Against Disinformation Che tradotto: Valutazione dell’efficacia delle politiche di mitigazione contro la disinformazione Gli autori sono David J. Butts e Michael S. Murillo, ricercatori della Michigan State University, ed è stato pubblicato dalla Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM News). Lo studio si apre con questa importante (a nostro avviso) premessa (tradotta dall’inglese): La proliferazione di disinformazione, misinformazione e notizie false è diventata sempre più comune negli ultimi anni. Lo sviluppo di potenti chatbot, come ChatGPT, ha ulteriormente alimentato le preoccupazioni circa il potenziale di manipolazione delle informazioni con intenti ...