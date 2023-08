(Di lunedì 28 agosto 2023) AGI - Resta in carcere Andrea Davoli, l'51enne di Comunione e Liberazione arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata nei confronti di una 14enne e da una decina di giorni nel penitenziario di Pordenone. Il gip del tribunale di Reggio Emilia, Silvia Guareschi, ha confermato la misura della custodia cautelare e ha respinto la richiesta degli arresti domiciliari del suo avvocato difensore Liborio Cataliotti. Il primo rapporto sessuale tra l'uomo e la 14enne si sarebbe consumato durante un ritiro spirituale nel riminese, a Viserbella. Durante l'interrogatorio di garanzia, Davoli ha sostenuto che lalo avrebbe provocato fino a farlo cedere e che sarebbe stata consenziente anche nei rapporti successivi al primo. La Procura di Reggio Emilia ha sequestrato i computer, i telefoni e gli altri apparecchi elettronici dell'uomo e, ...

L'educatore si difende: "E' la ragazzina che mi ha sedotto"

