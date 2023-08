Leccemania | la panchina cambia primo tempo centrocampi nulli | a Krstovic bastano quattro minuti

SOLUZIONI DALLA- La maggiore spinta verso la rete nella ripresa aveva bisogno ancora di più di una scossa e D'Aversa poteva cercarla dallae lo fa inserendo, nei primi tre cambi, ...SOLUZIONI DALLA- La maggiore spinta verso la rete nella ripresa aveva bisogno ancora di più di una scossa e D'Aversa poteva cercarla dallae lo fa inserendo, nei primi tre cambi, ...

Leccemania: D'Aversa estrae il “Gallo” dal cilindro e avrà anche la ... Calciomercato.com

PANCHINA DECISIVA – Come contro la Lazio, anche al Franchi D’Aversa si è giocato le carte dalla panchina per svoltare un match che, sino a quel momento, sembrava ormai aver preso la piega della ...Un buon Lecce: poteva essere solo questo il bottino (amaro) della prima giornata con un gol subito al primo tiro in un primo tempo equilibrato ma in cui sono emerse le migliori qualità tecniche dei bi ...