Lecce-Salernitana | Serie A | quando si gioca? Data | calendario | programma | orario | tv e streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 agosto 2023) Si chiuderà conla terza giornata diA. Il match, che si giocherà in contemporanea con Empoli-Juventus, si disputerà domenica 3 settembre alle 20.45. La gara sarà visibile solo su DAZN. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora I salentini sono ancora imbattuti e hanno raccolto 4 punti in due partite, mentre i granata, dopo l’ottimo pareggio contro la Roma all’esordio, giocheranno oggi, lunedì 28 agosto, la propria gara del secondo turno di campionato. Di seguito ile ildi, valida per la 3ª giornata diA, che si giocherà domenica 3 settembre alle ore 20.45. La partita sarà trasmessa da ...