Le vacanze con il pancione di Miriam Leone

(Di lunedì 28 agosto 2023) Una domenica d'agosto 'Pane e olio' scrive Miriannella didascalia di due foto che raccontano l'estate italiana della bella attrice siciliana. E' in dolce attesa, da poche settimane ha ...

Negli ultimi tempi abbiamo assistito ad un vero e proprio amore per legreen , a contattola natura, e così il parco spagnolo è diventato una meta turistica molto apprezzata dai ...E proprio l'intuito dei follower si sta scatenando dopo aver visto le nuove immaginiil pancione nudo. C'è chi osserva la forma del ventre per capire se la cicogna porterà un fiocco rosa o ...Il controesodo al termine delleestive è stato reso ancora più complicato dalle condizioni ... dalla Lombardia alla Liguria, ha causato disagicentinaia di richieste di intervento, proprio ...

Per gli italiani vacanze più brevi e con costi maggiori AGI - Agenzia Italia

Sono 37,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2023. È quanto emerge dal primo bilancio Coldiretti/Ixe’ divulgato nell’ultimo weekend di ...Secondo quanto riportato, Cristian avrebbe trascorso all’inizio di agosto una vacanza a Lampedusa con una ragazza, che secondo le segnalazioni sarebbe la sua fidanzata da almeno quattro anni. E non è ...