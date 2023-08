Le Relazioni Difettose – «A 50 anni ancora un amore con un Sarratore Quando imparerò?»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 28 agosto 2023) Buongiorno Ester, dopo tanti mesi, trovo finalmente anche io il coraggio di raccontarti la storia con il mio, che chiamerò Mino. Lo conosco in una chat a maggio dell’anno scorso, 50come me. Bello da togliere il fiato, brizzolato, super sportivo con un matrimonio chiuso di recente. Tanto che Lui non si èseparato e vive a poche centinaia di metri dall’originario tetto coniugale, per stare vicino ai figli, dice lui. Afferma di aver acquistato una casa che però dev’essere ristrutturata ed al momento non è abitabile e i lavori, sai com’è, vanno molto a rilento. Motivo per cui io, che abito a circa 100 km di distanza, non posso andare da Lui, troppo imbarazzante per Mino far vedere una donna che esce da casa sua con suoceri e figli dietro l’angolo. ...