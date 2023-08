Le proteste a Tripoli per l’incontro tra ministri degli Esteri di Libia e Israele

Nonostante la ministra abbia definito l'incontro 'casuale e non ufficiale', la notizia non è passata inosservata e ha provocato diversee anche in altre città: manifestanti, ieri ...La notizia dell'incontro segreto a Roma tra la ministra degli Esteri Najla Al Mangoush con il suo omologo israeliano Eli Cohen ha scatenato forti. Gi dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d'Israele alle fiamme e gente in strada per chiedere le dimissioni di Mangush erano segnalati in vari quartieri di ...La notizia dell'incontro di Roma ha immediatamente scatenato forti. Già dalla tarda serata scene di pneumatici bruciati, bandiere d'Israele alle fiamme e gente in strada per ...

L'incontro si è tenuto la scorsa settimana a Roma, favorito da Antonio Tajani: i due paesi non hanno rapporti diplomatici dal 1965 ...50 minuti fadidascalia della foto, Pneumatici sono stati bruciati durante le proteste scoppiate nella capitale TripoliIl primo ministro libico ha sospeso ...